لماذا أصدر بنك الكويت الوطني سندات بـ750 مليون دولار؟

قال مدير عام مجموعة الخزانة في بنك الكويت الوطني، سليمان المرزوق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السندات التي أصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة750 مليون دولار، تعتبر الأولى من نوعها التي يدرجها البنك تحت هذا البرنامج.

وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن نجاحه في إصدار سندات غير مضمونة من الفئة الممتازة بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن تغطى الإصدار بـ2.9 مرة، حيث استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة على نسبة 57%، من الإصدار الذي جاء كجزء من برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل، بقيمة إجمالية لا تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأضاف المرزوق أن الإصدار ممتاز وغير مضمون، وقيمة البرنامج كاملا 3 مليارات دولار، والإصدار الحالي بـ750 لمدة 5 سنوات، وقد تم الإصدار على كوبون 2.5% أو ما يعادل 100 نقطة أساس فوق سعر المعادلة المتوسطة.

ولفت إلى أن هذه السندات لها الأحقية في الدفع من بعد الودائع، والهدف الرئيسي منها هو تنويع مصادر الدخل وتعزيز سيولة البنك، وتمديد آجال المطلوبات.

وأشار إلى أن هذا النوع من البرنامج استهدف استقطاب أموال إضافية من مستثمرين جدد.

وحول السعر الاسترشادي قال المرزوق "بدأنا السعر الاسترشادي 125 نقطة وكان فيه إقبال نزلنا السعر 10 نقاط وأخذنا الخطوة الأكبر وهي 100 نقطة أساس، فجذبت ما يقابل 3 أضعاف حجم الإصدار والجزء الأكبر منها جاء من أميركا، والإصدار يأتي ضمن إطار برنامج يسمح بالتسويق في الولايات المتحدة الأميركية، ولم نر بنكا في الخليج يلجأ للمستثمر الأميركي منذ 2009 ونتوقع لجوء بنوك أخرى لنفس البرنامج".