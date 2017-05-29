أصول البنوك الإماراتية ترتفع 2.3% لـ2.29 تريليون درهم

ارتفعت أصول 23 بنكاً إماراتيا خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.3% لتصل إلى 2.29 تريليون درهم بنهاية إبريل، فيما تراجعت أصول 35 بنكاً أجنبياً عاملاً في الإمارات بنسبة 0.8% إلى 372.2 مليار درهم.

وشهد إجمالي الائتمان لدى البنوك الوطنية ارتفاعاً بـ2% إلى 1.4 تريليون درهم، مقابل تراجع 2.9% لائتمان البنوك الأجنبية إلى 190.6 مليار درهم.

وتركزت تمويلات البنوك على القطاع الخاص؛ حيث ارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع 1.3% إلى 950.2 مليار درهم، فيما زادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع 0.1% إلى 137.6 مليار درهم، بحصب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وارتفعت قروض البنوك الإماراتية للأفراد 1% إلى 317 مليار درهم، فيما تراجعت قروض البنوك الأجنبية للأفراد 1.8% إلى 32.3 مليار درهم.

وخصصت البنوك مبالغ إضافية لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة؛ حيث زادت المخصصات 2% إلى 60.6 مليار درهم، في حين زادت مخصصات البنوك الأجنبية خلال الفترة 7.7% إلى 21.1 مليار درهم.

وشهدت استثمارات البنوك ارتفاعاً بنسبة 2.3% خلال الثلث الأول إلى 273.4 مليار درهم مع نهاية إبريل، كما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية 8.3% لتصل إلى 23.4 مليار درهم.

وزادت البنوك الوطنية استثماراتها في سندات الدين التي تمثل الديون على الغير 0.2% إلى 167.2 مليار درهم، بينما زادت البنوك الأجنبية استثماراتها في هذه السندات 8.9% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. وتراجعت قاعدة رأس المال لدى البنوك الوطنية خلال الشهور الأربعة الأولى 1.1% لتصل إلى 294.8 مليار درهم.