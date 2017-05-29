نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص مستمر للشهر الرابع

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في أبريل ليتجاوز تريليونا و400 مليار ريال.

في حين انخفض صافي الأصول الأجنبية في أبريل إلى تريليون 848 مليار ريال أيّ بتراجع طفيف عن شهر مارس.

وكانت الأصول الأجنبية لساما قد سجلت مستويات قياسية في أغسطس من عام 2014 تجاوزت تريليونين و760 مليار ريال.

أما الحساب الجاري التابع للحكومة والذي يستخدم حاليا لسداد عجز الموازنة بحسب وزير المالية محمد الجدعان، فقد سجل ارتفاعا شهريا في إبريل بنسبة 16%، ليصل إلى 44.5 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية جمعت 9 مليارات دولار الشهر الماضي من خلال اصدار دولي للصكوك لسد جزء من عجز الموزانة وتمويل الإنفاق.