"جي بي مورغان" مستشاراً لاندماج "الأول" مع "ساب"

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن "البنك الأول" في السعودية، اختار JPMorgan وشركة أخرى لم يتم الإفصاح عنها، لتقديم المشورة الفنية في الاندماج المقترح مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

وكان البنكان قد أعلنا الشهر الماضي بدء محادثات اندماج مقترح بينهما، في صفقة سينتج عنها ثالث أكبر مصارف المملكة بأصول تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار.

وأضافت المصادر أنه من الممكن الانتهاء من توحيد حسابات البنكين نهاية العام الجاري، فيما ستحتاج عملية الاندماج وقتا أطول.

يشار إلى أن Royal Bank of Scotland يملك حصة 40% في "الأول"، فيما يملك HSBC 40% أيضا في SABB.