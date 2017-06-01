تراجع جاذبية أدوات الدخل الثابت يقلص إيرادات البنوك

توقع JPMorgan Chase وBank of America أكبر مصرفين في الولايات المتحدة، أن تتراجع إيرادات التداول بنسبة 10% على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب هدوء الأسواق.

وتأتي التراجعات بشكل أساسي من انخفاض إيرادات التداول من أدوات الدخل الثابت بسبب النظرة الحذرة تجاه أسعار الفائدة وقلة التذبذب في الأسواق، الأمر الذي يقلص فرص تحقيق الأرباح مقارنة بالفترة السابقة حين كان المستثمرون يراهنون على سندات الشركات واتجاه أسعار الفائدة في أعقاب قرار البركست والفوز المفاجئ لدونالد ترمب.

وأكد JPMorgan أن إيرادات التداول تراجعت 15% في أبريل ومايو، في حين أعلن Bank of America أن إيرادات التداول ستتراجع بين 10 و12% رغم أن نتائج النصف الأول ككل ستكون أفضل.