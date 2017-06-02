"برقان – تركيا" ينهي تعاقده مع "موديز" لصالح "فيتش"

أكدت مصادر مسؤولة أن "بنك برقان تركيا" تعاقد مع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني لإعداد تصنيفات البنك مستقبلاً.

وسحبت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف العالمي جميع تصنيفات بنك "برقان" تركيا في وقت كانت فيه التصنيفات طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتصنيفات الودائع بالعملة المحلية والأجنبية عند Ba3 مستقرة، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

كما قامت "موديز" بسحب تقييم الائتمان الأساسي b2، و التقييم المعدل ba3، وتقييم المخاطر طويلة وقصيرة الأجل Ba2. وإلى وقت سحب التصنيفات، كانت توقعات بنك "برقان" مستقرة.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر أن "برقان تركيا" أنهى تعاقده مع موديز لصالح فيتش في مسعى منه لتخفيض تكلفة تصنيفاته، خصوصا أن البنك غير مدرج في أي من أسواق المال.

و"فيتش" إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز.