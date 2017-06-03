375 مليار درهم موجودات مصرف الإمارات المركزي

ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 10.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2017، لتصل إلى 1.12 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، تعادل زيادة بقيمة 107 ملايين درهم، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركزي بحسب جريدة الاتحاد. وبدأ المصرف المركزي بتكوين احتياطي من الذهب في الربع الثاني من عام 2015.

وكان المصرف المركزي تخلى عن احتياطياته من الذهب لعدة سنوات، ثم عاد عام 2015 لاعتماد المعدن الأصفر ضمن تكوين احتياطياته التي تتشكل بنسبة 98% من الدولار الأميركي.

وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات المصرف المركزي نحو 375 مليار درهم بنهاية أبريل 2017، بارتفاع بلغت قيمته نحو 10 مليارات درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2016، حيث كانت تبلغ 365 مليار درهم.

وتتوزع موجودات المصرف المركزي على 88 مليار درهم نقداً وأرصدة لدى البنوك، ونحو 91 مليار درهم ودائع، كما يستثمر المصرف جزءاً من موجوداته في السندات الأجنبية الحكومية المصدرة بالدولار الأميركي أو المقومة بالدولار الأميركي، وتظهر ميزانية المصرف أن ما يقارب 141 مليار درهم من الموجودات مستثمرة في أوراق مالية أجنبية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وتبلغ قيمة الأوراق المالية المصدرة من وزارة المالية وحكومة دبي، والتي اكتتب بها المصرف المركزي نحو 49.166 مليار درهم، إضافة إلى 5 مليارات درهم موجودات أخرى غير مصنفة.