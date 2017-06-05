عامر للعربية: لا قرار للمركزي بوقف التعامل مع بنوك قطر

نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لـ "العربية" صدور أيّ قرارات من البنك المركزي بشأن تعاملات البنوك بعد قطع العلاقات مع قطر.

فى حين، أكدت مصادر بالبنوك المصرية للعربية أن البنوك مضطرة لاتخاذ عدة مواقف، أهمها وقف التعامل على الريال القطري سواء فى صورة تحويلات أو تعاملات نقدية، وذلك نظراً لصعوبة تصرف البنوك فى هذه العملة بعد قطع العلاقات.

وأشار إلى أن البنوك التي لديها أرصدة من الريال القطري لدى البنوك المراسلة لها فى قطر ستقوم بالمطالبة ببيع هذه الأرصدة أو تحويلها إلى الدولار.

وكانت أعلنت جمهورية مصر العربية #قطع_العلاقات_مع_قطر، وذلك بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية. وذلك وفق بيان صدر عن الخارجية المصرية.

كما أعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.