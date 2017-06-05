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هل يقوم "المركزي الإماراتي" بوقف التعامل مع مصارف قطر؟

المصدر: دبي – رويترز
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قال مصدر مطلع إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لم يصدر بعد أي توجيهات للبنوك بخصوص التعاملات مع قطر.

وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر اليوم الاثنين واتهموها بدعم "الإرهاب".

وقال مصدر إماراتي طلب عدم ذكر اسمه التزاما بقواعد الإفصاح إن مصرف الإمارات المركزي ما زال يقيم الآثار المالية للخلاف الدبلوماسي.

كلمات دالّة

#المركزي الإماراتي, #مصارف قطر, #النوك الإماراتية, #الخلاف القطري, #التعاملات المصرفية

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