المركزي الإماراتي يجهز توجيهات للبنوك بعد الخلاف القطري

قالت مصادر مطلعة إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يجهز ترتيبات للبنوك الإماراتية بخصوص المعاملات المرتبطة بقطر بعد عقد اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي سيتخذها في ظل الخلاف القطري.

وفي وقت سابق، طلب البنك المركزي من البنوك الخاضعة لإشرافه الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية بعدما قطعت حكومات الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة أمس الاثنين واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات ستضع قيودا على المشاريع الجديدة مع المؤسسات القطرية وتعالج مسألة فض الانكشاف على قطر.

وتوقعت المصادر إرسال التوجيهات إلى البنوك في وقت متأخر اليوم أو غدا الأربعاء.