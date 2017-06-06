المركزي السعودي: لا تعامل مع بنوك قطر بالريال القطري

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.

ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المضاربات في أسواق العملات على الريال القطري.

وهبطت العقود الآجلة للريال القطري مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.

وبلغت عقود بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2016 وفقا لبيانات تومسون رويترز. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتمائي لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو.

وقال المحلل بوكالة موديز ماتياس أنجونين في دبي "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي".