تراجع متوقع بسعر الريال القطري بعد توقف البنوك عن شرائه

توقفت بعض البنوك السريلانكية عن شراء الريال القطري، اليوم الثلاثاء، قائلة إن نظيراتها في سنغافورة نصحتها بعدم قبول العملة القطرية، وذلك بعد يوم من قطع أكبر قوى عربية علاقاتها مع الدوحة.

وذكر متعامل من بنك حكومي أن المتعاملين ينتظرون توجيهات البنك المركزي بشأن الريال القطري. وكان البنك يشتري الريال مقابل 39.09 روبية سريلانكية في السابق مقارنة مع 39.40 في إغلاق الاثنين.

وأضاف "هناك تعديل في سعر الريال القطري بعد توقف بعض البنوك عن شرائه".

وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق، واتهموا الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية" وإيران.

وأبلغ متعاملون في أربعة بنوك محلية خاصة رويترز أنهم توقفوا عن شراء الريال القطري.

وقال متعامل كبير في العملة في أحد هذه البنوك لرويترز "البنوك في سنغافورة طلبت منا عدم شراء الريال القطري".

ونفى البنك المركزي السريلانكي في بيان أن يكون قد أبلغ البنوك "بعدم قبول الريال القطري" مثلما أوردت بعض وسائل الإعلام المحلية.

وذكر مسؤول كبير بالبنك المركزي أن البنك سيبحث مسألة الريال القطري في اجتماع اليوم الثلاثاء.

وأبلغ مسؤولون في المطار الرئيسي في البلاد رويترز أن الركاب شكوا من أن البنوك في المطار توقفت عن شراء الريال القطري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ما بين نحو 50 و60 ألف سريلانكي غادروا في كل عام من العامين الماضيين للعمل في قطر.