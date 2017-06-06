بنوك خليجية توقف التعامل مع مصارف قطر

أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن البنوك تنتظر توجيهات إضافية من مؤسسة النقد والمصرف المركزي السعودي بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وأضافت المصادر أن المركزي الإماراتي طلب من البنوك تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية وأن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.



ولم يرد البنك المركزي الإماراتي على طلب للتعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي البحريني للتعقيب.