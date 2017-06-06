مصرفيون: بنوك مصرية تعيد التعامل على الريال القطري

قال 3 مصرفيين في القاهرة إن بعض البنوك العاملة في البلاد عادت اليوم الثلاثاء للتعامل على الريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الاثنين عن بيع وشراء العملة.



يأتي ذلك بعد صدور بيان من البنك المركزي المصري يوم أمس مفاده أنه لا قرار بوقف التعامل على الريال القطري داخل البلاد.



وكان 4 مصرفيين قد أكدوا أمس أن بعض البنوك المصرفية توقفت عن قبول العملة القطرية، في حين أوقف البعض الآخر معاملات الخزانة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".



وأكد رئيس بنك القاهرة منير الزاهد ، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، أن البنك "عاود التعامل على الريال القطري بعد بيان البنك المركزي".