"السعودي للاستثمار" ينهي إصدار صكوك بـ285 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار أنه قد أنهى بنجاح عملية الإصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل السعودية بقيمة 285 مليون ريال.

وذكر البنك أن ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة وكفاية رأسمال البنك، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وإطالة فترات استحقاق المطلوبات.

وتعتبر هذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. وقد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص.