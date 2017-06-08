المركزي القطري يبدأ إجراءاته الاحترازية لاحتواء السيولة

كشفت مصادر مطلعة أن مصرف قطر المركزي طالب البنوك التجارية تزويده بمعلومات مُفصّلة عن تداولات العملات الأجنبية وبشكل يومي، إضافة إلى بيانات الإيداع والسحب والتحويلات النقدية من الودائع التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال قطري.

وذكرت المصادر لوكالة رويترز أن هذه الإجراءات جاءت بعد تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاماً مقابل الدولار، في ظل مؤشرات على أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية تسحب أموالها من قطر، بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول الخليج.

وأضافت أن المركزي القطري طالب البنوك أيضا بتقديم تفاصيل على أساس أسبوعي عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفقاً لمدتها ونوعها.