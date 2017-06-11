أبوظبي الإسلامي يفتتح وحدة مصرفية إلكترونية قريباً

كشف رئيس الخدمات الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي، مازن ترجماني، أن المصرف سيفتتح وحدة مصرفية إلكترونية خلال الشهر المقبل بعد أن كان قد افتتح وحدة إلكترونية في وقت سابق من العام الحالي.

وقال ترجماني، على هامش السحور الذي أقامه المصرف في أبوظبي، إن ذلك يأتي في سياق توجه إدارة المصرف نحو التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والمالية الذكية، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

من جانبه، لفت رئيس الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، وهيب حسن الخزرجي، إلى أن المصرف يخطو خطوات متسارعة في الاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية الذكية، ويعزز من حجم الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف الخزرجي أن لدى المصرف برنامجاً لتدريب وتطوير الكوادر البشرية للوفاء بمتطلبات العمل والتوسع في أعمال المصرف الذي بات أحد أهم المصارف الإسلامية في الدولة والمنطقة، مشيرا إلى أن المصرف يولي أهمية لعملية التوطين، كما يولي أهمية للخريجين الدارسين في الدولة من أبناء المقيمين.

وأضاف أن نسبة التوطين تصل في المصرف حالياً إلى 44%، مشيراً إلى أن تطور العمل المصرفي باتجاه مزيد من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية الذكية، ما يفرض علينا توفير الكادر البشري المتميز القادر على التعامل مع المستجدات في العمل المصرفي.