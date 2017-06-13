الفائدة بين البنوك القطرية تقفز لأعلى مستوى في 7 سنوات

قفز معدل الاقتراض بين البنوك القطرية بنحو 230 نقطة أساس اليوم، ليسجل أعلى مستوى له في 7 سنوات.

وكانت مؤسسة النقد العربي "ساما" قد أوصت البنوك في السعودية بعدم زيادة انكشافهم على عملائهم القطريين لتشمل الإجراءات عدم الاستثمار في سندات الخزينة والقروض والاعتمادات المستندية لتمويل التجارة.

وبحسب مصرفيين فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

كما أن ربع الودائع الموجودة في المصارف القطرية أجنبية بخلاف المصارف السعودية، التي تبلغ نسبة الودائع الأجنبية فيها 1.2%. إضافة إلى ذلك، نسبة القروض للودائع النظامية في قطر تبلغ 100% وتتجاوزها في بعض الأحيان ما يخلق مخاوف من سحبها.

ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من تسهيل إعادة الشراء (ريبو) للمصرف المركزي، إذا واجهت نقصاً في السيولة. وسعر الريبو حاليا 2.25% بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك القطرية إلى 2.2% مسجلة أعلى مستوياتها لها في سنوات.