بنك البحر المتوسط يضم OLT Holding كمساهم جديد

أعلنت مجموعة البحر المتوسط القابضة ش.م.ل. المالكة لـبنك البحر المتوسط ش.م.ل. عن بيع أيمن رفيق الحريري لحصته في رأسمالها لشركةOLT Holding s.a.l. المملوكة من علاء الخواجة بـ1,267 مليار دولار.

وتبعاً لموافقة مصرف لبنان ولعملية التملك، أصبح معظم رأسمال مجموعة البحر المتوسط القابضة ش.م.ل. موزعاً على كبار مساهميها، وهم نازك رفيق الحريري 15.51%، دولة الرئيس سعد الدين الحريري 42.24% و OLT Holding s.a.l. 42.24.

وقال علاء الخواجه "إن استثمار شركته هذا هو دليل ثقة ببنك البحر المتوسط ش.م.ل. وأيضاً إيماناً بالقطاع المصرفي اللبناني وباقتصاد لبنان واستقراره".

وأضاف: "إن هذه المساهمة تمهد الطريق باتجاه توسيع قاعدة ملكية مجموعة البحر المتوسط وتنويعها والتي قد تؤدي، في المستقبل القريب، إلى طرح الملكية للاكتتاب العام" .

بدوره، صرّح محمد الحريري، رئيس مجموعة البحر المتوسط، قائلا: "إن عملية التملك التي تمت هي دليل على الدعم المتواصل لاستراتجية بنك البحر المتوسط ش.م.ل. في تعزيز النمو وأداء نشاطاته المالية وتوسّعها ومواصلة تدعيم قيم البنك وحماية مستثمريه وخدمتهم".