البنك المركزي: استثمارات تايلاند في قطر قد تعود للوطن

قالت مساعدة محافظ البنك المركزي التايلاندي إن صناديق الاستثمارات الخارجية التايلاندية في قطر قد تعود للوطن إذا انتهى أجلها في ظل التوتر الناجم عن اتهام دول عربية للدوحة بزعزعة استقرار المنطقة.

وقالت مساعدة محافظ بنك تايلاند المركزي تشانتافارن سوتشاريتاكول لرويترز "هذا لا يعني أنه سيتعين على صناديق الاستثمارات الخارجية التي استثمرت في قطر أن تعود إلى تايلاند على الفور حيث أنها أدوات مالية محددة المدة لها آجال متنوعة".

وأضافت أن هذه الاستثمارات متحوطة لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم قال محافظ البنك المركزي فيراتاي سانتيبرابهوب إن بعض الأموال عادت من قطر بعد المشكلات التي حدثت هناك. وأضاف أن الصناديق التايلاندية استثمرت نحو 200 مليار بات، أة ما يعادل 5.90 مليار دولار في قطر.

وتابع "بسبب المشكلات أصبحت شركات إدارة الأصول التايلاندية أكثر حذرا".

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الشهر الجاري واتهموها بزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي الدوحة جميع هذه الاتهامات.

وأجلت كرونج تاي لإدارة الأصول الاستثمارات الجديدة في قطر وتراقب الوضع عن كثب وفقا لما قاله نائب رئيس الشركة ويروت تانجتشاريون.

وقال "هناك مخاوف.. لكننا نعتقد أنه لن يكون هناك أي تأثير لأننا نستثمر في بنوك حكومية وهي مستقرة" مضيفا أن بعض أمواله المحددة المدة يتم استثمارها في ودائع مصرفية.