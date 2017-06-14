مصر: 11 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات

كشف البنك المركزي المصري أنه تم تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، منه نحو 9.0 مليار دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد البيان استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة، وكذا تراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017

كما حدثت قفزة في حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول .

كما حدث تصاعد ملحوظ في الإيرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017، مقابل550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).

استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% تقريباً خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

وساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار. كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

كما زاد اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريباً خلال الفترة يوليو/مارس 2016/ 2017مقارنة بالفترة المناظرة.