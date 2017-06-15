إجراءات متباينة للبنوك الخليجية مع رفع الفدرالي للفائدة

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال لدى البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية.



وأضافت مؤسسة النقد أنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء الريبو، الذي تستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، بدون تغيير عند 2.00%.

إلى ذلك، رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة بنفس القدر.

ورفع البنك سعر إعادة الشراء الريبو الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5%.

باستثناء الكويت

من جانبه، قال بنك الكويت المركزي إنه قرر إبقاء سعر الخصم بلا تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75% على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وأشار البنك المركزي الكويتي في بيان إلى انه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأميركية في السابق.



لكنه قال إنه هذه المرة قرر إبقاء السعر بدون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل.



وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى للحافظ على جاذبية الدينار الكويتي.

بدوره، رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس. ولم يصدر أي بيان عن البنك المركزي في سلطنة عمان.