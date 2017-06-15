بعكس بنوك الخليج..الكويت لا تلحق برفع الفائدة الأميركية

أرجع رئيس اتحاد المصارف الكويتي السابق، عبدالمجيد الشطي، عدم إقدام المركزي الكويتي على رفع أسعار الفائدة خلافاً لبقية البنوك المركزية الخليجية، إلى عدم ارتباط الدينار الكويتي بالدولار.

وأوضح الشطي في مقابلة مع "العربية" أن القرار يأتي بفعل عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار النفط، وعمل الحكومة على دعم نمو اقتصادي متواصل، لذا لم يحبذ المركزي أخذ خطوات شديدة في هذه الفترة.

وأوضح أنه من أبرز أهداف المركزي لعدم رفع الفائدة يتمثل في تشجيع البنوك على الإقراض أكثر في الاقتصاد الكويتي.

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وأكد الشطي أن المركزي الكويتي سيلجأ إلى سياسات نقدية وإجراءات أخرى لتعزيز القدرات الادخارية، مثل إصدار سندات خزينة لسحب السيولة من البنوك وغير من الأدوات.

وكان أبقى المركزي الكويتي على سعر الخصم من دون تغيير عند 2.75%، مشيراً إلى أنه كان في وقت سابق قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأميركية.