مورغان ستانلي يرى فرصا كبيرة مع طرح أسهم أرامكو

قال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي إن السعودية قد تكون "فرصة كبيرة" للمصرف الاستثماري الأميركي مع كشف الرياض عن خطط لطرح عام أولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية قد تصل قيمته إلى 100 مليار دولار وإدخال سلسلة من الإصلاحات في 2015 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.



وقال جورمان، متحدثا في المؤتمر المالي للبنك في نيويورك، إنه شخصيا قضى وقتا طويلاً في السعودية مثلما فعل رئيس المصرف كولم كيليهر.



وفي مايو حضر رؤساء تنفيذيون لبنوك أميركية من بينهم جورمان والرئيس التنفيذي لجيه.بي مورغان تشيس جيمي ديمون والرئيس التنفيذي لسيتي جروب مايكل كوربات منتدى أعمال في السعودية.



ومورغان ستانلي لديه بالفعل وجود في المملكة بعدما فتح مكتبا في المنطقة في 2007.



وتتدافع بنوك أخرى للتوسع في السعودية.



وتلقى سيتي ترخيصا من الهيئات التنظيمية في المملكة في أبريل نيسان لممارسة استثمار مصرفي وتقديم خدمات لأسواق المال بينما تقدم غولدمان ساكس بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم في البلاد.



وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في منتصف 2015 وفي العام الماضي خففت القيود على الملكية الأجنبية للأسهم.