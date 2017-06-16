بنك اليابان المركزي يبقي سياسته النقدية دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير، اليوم الجمعة، وقدم تقديرات أكثر تفاؤلا للاستهلاك الشخصي ونمو الاقتصادات الخارجية، مشيرا إلى ثقته بأن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما.

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه قرار السياسة النقدية "أبدى الاستهلاك الشخصي مزيدا من المرونة في ظل التحسن المطرد في التوظيف وحالة الدخل".

وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك سعر الفائدة الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي عند -0.1%.

وفي اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك على مدى يومين واختتمته اليوم الجمعة، أبقى البنك أيضا على العائد المستهدف للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات قرب 0%.