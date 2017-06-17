كم يبلغ دخل ترمب وديونه؟

كشف المكتب الأميركي لأخلاقيات العمل بالحكومة في إفصاح مالي، أن ديون الرئيس دونالد ترمب الشخصية لدى بنوك أميريكية وألمانية وغيرها بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017.

وحقق ترمب دخلا بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد في واشنطن الذي افتتح في سبتمبر الماضي قرب البيت الأبيض. كما زادت إيرادات منتجع مار الاجو في فلوريدا الذي يطلق عليه (البيت الأبيض الشتوي).

وكشف ترمب أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولار على الأقل، بينما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار.

وكشفت وثيقة الإفصاح التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقع الإلكتروني للمكتب، أن ترمب مدين لدويتشه بنك تراست كومباني أمريكاس، وهي وحدة تابعة لدويتشه بنك، بما لا يقل عن 130 مليون دولار.

كما كشفت الوثائق أنه مدين لشركة لادر كابيتال كورب، وهو بنك للقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان "رحب الرئيس ترمب بأن يتقدم طواعية ببيان الإفصاح المالي الشخصي"، مضيفا أن "مكتب أخلاقيات العمل بالحكومة صدق عليه وفقا للإجراءات المتبعة".

ورفض متحدث باسم المكتب، التعقيب على محتوى التقرير واكتفي بقوله إنه صدق عليه. وكان ترمب قد أصدر بيان إفصاح في مايو 2016، وذكرت حملته حينها أنه يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ 10 مليارات دولار. وشكك بعض منتقديه في الرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.