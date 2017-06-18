ترقب إلغاء الحد الأقصى لإيداعات الدولار في مصر

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، كريس جارفيز، إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "البورصة" المصرية.

وكان البنك المركزي قرر إلغاء سقف الـ 100 ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وفرض البنك المركزي في فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهرياً.

ورفع البنك المركزي في يناير 2016 الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهرياً، فيما حدد الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير عند مليون دولار شهرياً.