%14 متوسط نمو الودائع بمصارف إسلامية في الإمارات

أكد مصرف الإمارات المركزي تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل الشركات والأفراد.

وأكد المصرف المركزي أن متوسط النمو السنوي لإجمالي الودائع بالمصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 12.4% مقابل متوسط نمو بلغ 5.5% سنويا للودائع بالبنوك التقليدية، وبلغ متوسط نمو ودائع المقيمين الإسلامية 12.2% مقابل 3.5% للتقليدية، وبلغ متوسط نمو ودائع القطاع الخاص الإسلامية 14% مقابل 5.6% للتقليدية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

فيما بلغ متوسط نمو الودائع الإسلامية لغير المقيمين 22.6% مقابل 19.9% للتقليدية وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة 20.4% سنويا بالمصارف الإسلامية مقابل انخفاض سنوي بنسبة 6.4% للتقليدية، بينما بلغ متوسط نمو ودائع الحكومة بالمصارف الإسلامية 1% مقابل 6.4% للتقليدية.