NBK: البنوك المحلية سترفع الفائدة على الودائع بالدينار

علل مساعد مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني جاد زخور قرار المركزي الكويتي عدم اللحاق بخطوة الفيدرالي في رفع الفائدة إلى معدلات النمو الضعيفة في الكويت، مقابل الحاجة إلى تعزيز قيمة الدينار وتوطين المدخرات بالعملة المحلية.

وأشار زخور، في مقابلة مع العربية، إلى أن المركزي الكويتي قد قام الخميس الماضي برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة وعلى السندات قصيرة الأجل، متوقعاً ارتفاع الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي.

في المقابل، نفى زخور أي تأثير على أسعار الفائدة على القروض بالدينار، كونها مرتبطة بأسعار الخصم التي بقيت ثابتة.

أمّا على صعيد الإنتربنك، قال زخور إن هناك علاقة وطيدة بين أسعار الفائدة على التعاملات المحلية بين البنوك "الإنتربنك" وأسعار الفائدة على أدوات ضبط السيولة التي ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي، لذا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة على الإنتربنك ولكن بشكل طفيف كون معدلات السيولة لا تزال مرتفعة.