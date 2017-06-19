مصر تبحث مع البنك الإفريقي قرضا بـ500 مليون دولار

عقدت الحكومة المصرية جلسة مباحثات مع البنك الإفريقي للتنمية لمناقشة إجراءات الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 500 مليون دولار.

حضر الجلسة من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومن بنك التنمية الإفريقي، ليلى المقدم، مدير البنك في مصر، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أسامة مبارز، وكيل أول وزارة البترول.

وبحث الاجتماع، إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.