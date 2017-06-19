252 مليار ريال قروض ترميم المساكن بالسعودية خلال عامين

قدرت تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي حجم القروض الاستهلاكية المخصصة لترميم وتحسين المساكن خلال عامي 2015 و2016 بـ123 مليار ريال و129 مليار ريال، قبل أن تبدأ في التراجع مع نهاية الربع الأخير من عام 2016 إلى حدود 29 مليار ريال.

ويعتبر حجم وعدد القروض الاستهلاكية لترميم وتحسين العقارات، التي يحصل عليها الأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري المختلفة من بين المؤشرات المهمة في مجال الإسكان وترميم وتحسين المساكن، كما هي عمليات عقارية من شأنها التحسين في جودة المساكن القائمة، أو ربما في بعض الحالات المساهمة في إعادة دمج المساكن القديمة من جديد ضمن المعروض السكني، بحسب صحيفة "الرياض".

وتمثل القروض المخصصة لترميم وتحسين العقارات السكنية 7%، من إجمالي القروض الاستهلاكية التي يتحصل عليها الأفراد، وتشمل القروض السكنية، بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين المسكن على قروض شراء السيارات والرعاية الصحية والسفر والتعليم وشراء الأثاث والسلع المعمرة.

وتقول مؤسسة النقد العربي السعودي إن حجم القروض الاستهلاكية المخصصة للأفراد من الجهاز المصرفي بلغ 342 مليار ريال بين عامي 2010 و2016. وبحسب هذه البيانات، فإن هذا التنوع من القروض نما بمعدل ربعي يقرب من 3.2 في المئة خلال الثماني والعشرين ربعاً الممتدة من بداية عام 2010 إلى نهاية 2016.