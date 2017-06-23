2.9 تريليون درهم تحويلات بين بنوك الإمارات بـ5 أشهر

بلغ إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة في دولة الإمارات بوساطة نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" نحو 2.9 تريليون درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2017 مقارنة مع 3 تريليونات درهم في نفس الفترة من العام 2016.

وأظهرت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات خلال يناير الماضي بلغت نحو 620 مليار درهم، فيما وصلت في فبراير 587 مليار درهم، ونحو 580 مليار درهم في مارس، و541 مليار درهم خلال أبريل، ثم ارتفعت في مايو إلى 583.4 مليار درهم.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 106.55 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، منها 106.49 مليار درهم عملة ورقة، ونحو 64 مليون عملة معدنية. ويتضح من بيانات المصرف المركزي أن شهر مايو الماضي سجل أعلى قيمة سحوبات نقدية منذ بداية العام 2017، حيث بلغت 25.56 مليار درهم، في حين وصلت قيمة السحوبات في مارس 22 مليار درهم، و20.6 مليار درهم خلال أبريل، و20.07 مليار درهم في أبريل، وسجل فبراير أقل حجم سحوبات وبقيمة لم تتجاوز 18.1 مليار درهم.

وعلى صعيد الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي، بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 102.123 مليار درهم، منها 102.076 مليار درهم عملة ورقية، ونحو 46.39 مليون عملة معدنية.