302 مليار ريال قروض مؤسسات الإقراض السعودية بـ2016

بلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية العام الماضي 2016 نحو 302.4 مليار ريال، مقارنة بـ 301.8 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة نموا طفيفا نسبته 0.2% بما يعادل نحو 643 مليون ريال.

وتبنت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية معايير محاسبية جديدة من بعض الجهات نتج عنها تغير في قيمة القروض القائمة لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديدا منذ الربع الرابع من عام 2012، لذلك أثر التغير السابق على الناتج الإجمالي لقيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بلغت قيمة سداد للقروض التي منحتها مؤسسات الإقراض المتخصصة خلال عام 2016 نحو 27.964 مليار ريال مقارنة بـ 25.576 مليار ريال خلال عام 2015، مسجلة نموا نسبته 9% بما يعادل 2.4 مليار ريال.

وكان التسديد خلال عام 2016 الأعلى خلال 30 عاما، وتحديدا منذ عام 1987 حتى عام 2016.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربعة صناديق، وبنك واحد، وهي "صندوق التنمية الزراعية"، "صندوق الاستثمارات العامة"، "صندوق التنمية الصناعية السعودي"، "صندوق التنمية العقارية"، "بنك التنمية الاجتماعية".