إيطاليا تخصص 17 مليار يورو لإنقاذ بنكين من الإفلاس

وافقت الحكومة الايطالية على تخصيص 17 مليار يورو لإنقاذ بنكين من الإفلاس. حيث ستقوم بضخ 5 مليارات يورو في كل من Veneto Banca وBanca Popolare di Vicenza وبيعِ الأصول الجيدة في البنكين إلى بنك Intesa وهو ثاني أكبر بنك في ايطاليا. بالإضافة لضمانات ستقدمها الحكومة قد تصل قيمتها إلى 12 مليار يورو، لمواجهة خسائر محتملة لمجموعة Intesa.

ويأتي تدخل الحكومة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى قوانين الإعسار الإيطالية، مما يجنب الخسائر حاملي السندات.

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان اليوم الاثنين إن بلاده لا تتوقع أن تحتاج بنوك أخرى لمساعدة حكومية بعد التوصل إلى اتفاق لتصفية بنكين متعثرين.



وأبلغ بادوان تلفزيون بلومبرج "لا نتوقع أن تحتاج بنوك أخرى إلى مساعدة حكومية ولا نتوقع ظهور حالات جديدة".



ورفض بادوان تلميحات إلى أن الحل الطارئ يخلق منافسة غير متكافئة في قطاع البنوك الأوروبية بعد أن عبرت وزارة المالية الألمانية عن رفضها للقرار الإيطالي.



وأوضحت ألمانيا اليوم أنها غير موافقة على قرار الحكومة الإيطالية بدء تصفية بنكين متعثرين، ودعت المفوضية الأوروبية التي وافقت على الاتفاق إلى إنفاذ قواعد تتطلب أن تكون المساعدة الحكومية مقيدة عند أدنى حد.