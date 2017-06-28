بنوك أجنبية تبدأ مقاطعة الريال القطري بعد انخفاض قيمته

بدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري، حسب ما نقل موقع "دوحة نيوز"، اليوم الأربعاء.

ووفقا للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة مقاطعة دول عربية للدوحة.

وتواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج.

وقال أحدهم لموقع دوحة نيوز: "أنا في لوس أنجلوس وحاولت تحويل أموالي القطرية في بنوك عدة، لكنهم أخبروني بأن أوامر وصلتهم بعدم قبول الريال القطري مطلقا".

ووفقا للموقع، فقد أكد الفرع البريطاني من شركة الصرافة العالمية "ترافيليكس" وبنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" البريطاني، عدم قبولهم للريالات قطرية من الزبائن.

يشار إلى أن البنك القطري المركزي حاول تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقا لتقارير موقع بلومبيرغ الاقتصادي.