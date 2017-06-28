بنوك كبرى تتعرض للقرصنة من فيروس "فدية" جديد

أصبحت الوحدة العقارية لبنك BNP PARIBAS من آخر الضحايا الكبار الذين أعلنوا عن تعرضهم لهجوم إلكتروني اليوم. وبذلك ينضم البنك الفرنسي إلى شركة ميرسك أكبر شركة شحن بحري في العالم، وشركة ROSNEFT أكبر شركة نفط روسية ، وإلى كثير من الشركات والبنوك العالمية لاسيما في أوكرانيا، التي تعرضت لهجمات إلكترونية من فيروس "الفدية" الجديد.

ويعتبر هذا الفيروس الإلكتروني شبيه بالفيروس الذي عطل أكثر من ثلاثمئة ألف جهاز كمبيوتر الشهر الماضي.

واستطاع فيروس Petya خلال يومين تعطيل آلاف أجهزة الكمبيوتر التي تعمل وفق برنامجMicrosoft Windows بحيث تم حذف ملفات وتشفير الأقراص الصلبة. بعد ذلك يطالب الفيروس بفدية تقدّر بثلاثمئة دولار لكل جهاز ، تدفع بعملة الـbitcoin.