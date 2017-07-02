البنك الأهلي يكلف "هيرميس" بإدارة صندوقي استثمار

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" عن تكليف قطاع إدارة الأصول بإدارة اثنين من صناديق الاستثمار التابعة للبنك الأهلي المتحد – مصر، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار التي تديرها المجموعة المالية هيرميس في السوق المصرية إلى 18 صندوقاً.

وقد تم تكليف المجموعة المالية هيرميس بإدارة صندوق البنك الأهلي المتحد – مصر الأول (ثروة)، وهو صندوق السيولة النقدية ذو العائد اليومي التراكمي، بالإضافة إلى صندوق البنك الأهلي المتحد – مصر (ألفا) ذو العائد التراكمي للاستثمار في الأسهم.

ويمثل التكليف الجديد بداية الشراكة بين المجموعة المالية هيرميس والبنك الأهلي المتحد – مصر.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس كريم موسي، أن فوز التكليفات الجديدة يعكس ثقة البنك الأهلي المتحد في كفاءة منظومة إدارة الأصول التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس، وخاصة في ضوء موجة التعافي التي يشهدها السوق المحلية الى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة للعملاء في السوق المصرية.

وأشاد موسى بقدرة الشركة على اقتناص التكليفات الجديدة بفضل كفاءة فريق العمل وأدائه المتميز، وكذلك الحرص الدائم على تطبيق معايير الامتثال العالمية والعمل بأحدث ما وصلت إليه الممارسات الدولية في مجالات إدارة الأصول.

كما أشار موسى ان العشر سنوات الماضية شهدت تفوق أداء الصناديق المدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس على مؤشرات الاداء بمعدل سنوي 5% تقريبًا على المستوى الاقليمي.

بدوره، قال رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بالمجموعة المالية هيرميس نبيل موسي، إن السوق المصرية تنفرد بالعديد من المقومات الجذابة لتعظيم العائدات الاستثمارية على المدى البعيد رغم موجة التقلبات المنظورة على المدى القريب.

ولفت إلى أن قطاع إدارة الأصول نجح منذ نشأته في ترسيخ مكانته الرائدة بفضل الإدارة الاحترافية للمحافظ المالية وصناديق الاستثمار المتنوعة بين صناديق السيولة النقدية والعائد الثابت وكذلك صناديق الأسهم، مؤكداً أن فريق إدارة الأصول يعكف على تنمية أعمال الشركة واقتناص حصص سوقية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتولى حاليًا إدارة 7 صناديق للسيولة النقدية من إجمالي 27 صندوق في السوق المصرية، وذلك بعد تكليفها بإدارة صناديق البنك الأهلي المتحد – مصر.

ومع تولي إدارة التابعين للبنك الأهلي المتحد – مصر البالغ قيمتهما الاجمالية أكثر من 270 مليون جنيه، تبلغ قاعدة الأصول المدارة في السوق المصرية 9 مليارات جنيه، إلى جانب أصول تبلغ قيمتها 880 مليون دولار أميركي تديرها المجموعة على الساحة الإقليمية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.