1.6 مليار دولار انكشاف بنوك الكويت على السوق القطرية

أفصحت البنوك المحلية في الكويت عن حجم انكشافها على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار.

ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.

وبلغت نسبة انكشاف البنوك العشرة التي أعلنت حتى اليوم، 0.8% من إجمالي ودائع هذه البنوك.

وتفصيلاً، تصدّر بنك الكويت الوطني القائمة من حيث حجم الانكشافات على قطر، بإجمالي بلغ 227 مليون دينار، يليه بنك برقان بـ67 مليوناً، في حين حلّ بنك بوبيان في المرتبة الأخيرة ضمن القائمة، بحجم انكشاف بلغ 3.2 مليون دينار.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة السياسة الكويتية أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم استثمارات وانكشافات البنوك والشركات الكويتية على قطر 2.5 مليار دولار.