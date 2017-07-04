موديز تبقي التصنيف الائتماني للإمارات مستقراً عند Aa2

أبقت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للإمارات دون تغيير عند Aa2مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة يعد قويا عند 3%.

وأضافت أن مستويات الدخل المرتفعة للفرد، ووفرة المخزونات النفطية بتكاليف استخراج متدنية وحيوية الاقتصاد غير النفطي إلى جانب تطور البنية التحتية تعد نقاط قوة للاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، ترى موديز أن عمليات البناء المتعلقة بأكسبو2020 وانتعاش القطاع العقاري سيدعمان النمو الاقتصادي.

إلى ذلك، وتتوقع موديز تراجع العجز إلى 1,09% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن تسجل الإمارات فائضا في 2019

