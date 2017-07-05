"ساما" توجه البنوك بمنع الحوالات المالية لـ bein sport

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للبنوك العاملة في المملكة وشركة أميركان إكسبرس السعودية بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات bein sport القطرية.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء أكانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى شركة bein sport في المملكة لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها، مبينا أن الإجراء يشمل العملاء الأفراد والعملاء الاعتباريين والكيانات من وكلاء وموزعين وغيرهم، سواء أكان طلب الدفع بطريقة مباشرة إلى القناة نفسها، أو إلى حساباتها البنكية، أو بطريقة غير مباشرة من خلال حسابات وسيطة أو عبر حسابات الآخرين، سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما يتبين للبنوك من خلال تكثيف العناية الواجبة والغرض من الدفع أو التحويل واعتبار العمل بموجب من تاريخه، وفقا لما نقلته "صحيفة الجزيرة".

كما شددت "ساما" على البنوك برصد جميع محاولات الدفع والتحويل للشركة والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك في المؤسسة أولاً بأول، مع أهمية متابعة تلك البنوك للمستجدات والتغيرات التي قد تحدث على وسائل وسبل الاشتراك والتجديد بصفة مستمرة.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن الخطوة أعلاه تأتي بناء على الصلاحيات المخولة للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي بوضع التعليمات كلما لوحظ لزوم لذلك، وكذلك إشارة إلى قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإلغاء تراخيص قنوات bein sport في المملكة، ومنع وإصدار أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها.