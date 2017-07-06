"التجاري الدولي" يبيع 10% من حصته في سي آي كابيتال

نفذ البنك التجاري الدولي عملية بيع 10% من حصته في شركة سي آي كابيتال القابضة بقيمة مئة مليون جنيه، واحتفظ بحصة أقلية في سي آي كابيتال بنحو 13.5%.

وأعلن التجاري الدولي في مارس الماضي، عن بيع حوالي 75% من حصته في سي آي كابيتال.

وبحسب البيانات، تبلغ قيمة سي آي كابيتال الإجمالية نحو 950 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن التجاري الدولي كان يمتلك نحو 99.99% من أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال، قبل تنفيذ صفقة البيع.

وقال البنك التجاري الدولي، في مطلع مارس، إنه حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيع حصة من شركته التابعة سي آي كابيتال، مع عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب من الأفراد والمؤسسات غير المرتبطة.