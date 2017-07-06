بنوك الإمارات ترفع استثماراتها بالسندات لـ190مليار درهم

أظهرت بيانات صادرة عن المركزي الإماراتي أن البنوك العاملة بالدولة زادت من حجم استثماراتها بسندات الدين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4.2 مليار درهم ما يعادل 2.26%.

وأوضحت بيانات المركزي أن تلك الاستثمارات بلغت في نهاية مايو الماضي نحو 190.3 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 186.1 مليار درهم (50.66 مليار دولار) قيمتها في نهاية ديسمبر 2016.

وتظهر البيانات أن استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 1.6% بمقدار 2.6 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 169.5 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين خلال الفترة 8.3% بمقدار 1.6 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 20.8 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.