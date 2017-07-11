قطاع البنوك.. الرابح الوحيد من رفع أسعار الفائدة بمصر

ذكرت دراسة حديثة، أن قطاع البنوك المصري يعد أبرز الرابحين من قرار رفع أسعار الفائدة في مصر، وذلك بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة التي تستثمر فيها البنوك المصرية بقوة خلال الفترات الماضية.

وأوضح مجموعة "بلتون المالية القابضة"، في دراسة بحثية اليوم، أن المقومات العامة لبنوك القطاع الخاص تؤهلها للاستفادة بشكل مباشر من ظروف ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يرجع إلى استثماراتهم الضخمة في سندات الخزانة التي تمثل ما بين 40 و 50% من الأصول، مع اقتراب عائداتها بالفعل من أعلى مستوياتها على الإطلاق بين 20-21% قبل خصم الضريبة.

إضافة إلى إعادة تسعير قروض الشركات بمجرد رفع أسعار الكوريدور، حيث تمثل قروض الشركات الجزء الأكبر بما يقدر بـ 80% من محفظة القروض، إلى جانب إعادة تسعير الأصول التي تكون في الغالب قصيرة الأمد تتراوح بين 6 و9 أشهر، وأيضاً التباطؤ في إعادة تسعير الودائع بعد رفع الفائدة. بالإضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على الحسابات الجارية والادخارية قصيرة الأمد ومنخفضة التكاليف حيث تمثل 50% من محفظة الودائع، أكثر من الشهادات الادخارية مرتفعة التكاليف، التي تمثل حوالي 20% من الودائع لدى البنوك والتي تمثل بين 40- و 50% في البنوك الحكومية الرئيسية.

وطالبت الدراسة بأن تقوم البنوك بإعادة تسعير الأصول بوتيرة أسرع والتي تتسم بكفاءة التحكم في تكاليف الودائع. فعلى جانب الأصول، سوف تستفيد هوامش الفائدة لدى البنوك نظرًا لارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وبينت الدراسة أن العملاء الرئيسيين للبنوك يتفاوضون على فائدة الاقتراض الحالية المرتفعة بشكل قوي وبالتالي يمكن للبنوك ألا تمرر ارتفاع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بالكامل هذه المرة، كما حدث في رفع الفائدة السابق في مايو لبعض حسابات الشركات الرئيسية.

أما على جانب الودائع، فإن معظم بنوك القطاع الخاص والعامة أبقت على فوائد الودائع وخاصة الشهادات الادخارية دون تغيير تقريبًا بعد قرار رفع الفائدة في مايو. لذلك ليس من المتوقع أن تطرح البنوك منتجات ادخارية مرتفعة العائد بخلاف الشهادات الادخارية الحالية الآجلة لعام ونصف بعائد 20% سنويًا والتي طرحها أكبر بنكين حكوميين بعد تعويم الجنيه مباشرة.

وفي قائمة البنوك المستفيدة، جاء بنك كريدي أغريكول مصر نظرًا لمقومات إعادة تسعير الأصول قصيرة الأجل لديه بمتوسط 6 أشهر، بالإضافة إلى النسبة المرتفعة للودائع منخفضة التكاليف لدى البنك نسبة إلى إجمالي الودائع فهو أحد أكثر البنوك التي تتمتع بودائع منخفضة التكاليف في القطاع. إضافة إلى البنك التجاري الدولي من حيث نسبة الودائع منخفضة التكاليف إلى إجمالي الودائع. وبنك التعمير والإسكان أعلى نسبة هامش فائدة بين البنوك ذات رأس المال الصغير نظرًا لتكاليف الودائع المنخفضة بنحو استثنائي لديه.

أما البنوك المتأثرة سلبًا، فجاء بنك البركة مصر، وهو أقل البنوك استفادة من ظروف رفع أسعار الفائدة نظرًا لإعادة تسعير التزاماته مقابل أصوله بمجرد رفع أسعار الكوريدور فضلًا عن زيادة الودائع مرتفعة التكاليف لدى البنك نسبة إلى إجمالي الودائع.