"الأهلي المصري" يمول 53 ألف مشروع صغير بـ 32 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري أنه تمكن من الوصول بعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها حتى الآن إلى نحو 53 ألف مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليار جنيه.

ومؤخراً قام "الأهلي"، وهو أكبر بنك يعمل في مصر، وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بعدد من محافظات الصعيد جنوب مصر، بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد بحضور رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة.

وعرض الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، حازم حجازي، وفريق العمل بالبنك بعرض التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية، سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.

كما تمت مناقشة أصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتهم، وأيضاً تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين، وتلقي طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية.

وعلى هامش اللقاءات قام حجازي وفريق العمل بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية ببعض المدن الجديدة، وتم افتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلي المصري في مجالات متنوعة من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والأعلاف والمطاحن.

وأوضح حجازي أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي تبلغ حالياً نحو 32 مليار جنيه تم منحها لـ53 ألف مشروع، مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في بقية محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.