التسوية الأميركية تكبّد "RBS" نحو 5.5 مليار دولار

وافق رويال بنك أوف سكوتلاند "RBS " على دفع 5.5 مليار دولار لتسوية أحد تحقيقين أميركيين في ادعاءات بالتلاعب في بيع سندات مدعومة برهون عقارية ينبغي تسويتهما كي يتسنى للحكومة بيع أسهمها في البنك الذي ساهمت في إنقاذه، وهي جزء مما وصفته بأنه "ثمن باهظ" مقابل إفراطها بالتوسع قبل الأزمة المالية.

وقال المصرف إن هذه الغرامات سيتم تغطيتها من إجمالي المخصصات التي جنبها البنك تحسباً لغرامات وزارة العدل الأميركية، بحسب ما ورد في "فيننشال تايمز".

وبهذه الخطوة، ستقوم الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بإسقاط أي دعوى معلقة ضد البنك نتيجة التسوية.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "آر بي أس" التسوية بـ"الخطوة المهمة" في حل واحدة من أهم المسائل الموروثة التي تواجه RBS ، لافتا إلى أنه توصل إلى اتفاق مع وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأميركية لتسوية دعوى قضائية تتهمه فيها بالتلاعب في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 32 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية.

ويعد بنك RBS الأخير في تسوية الغرامات التي فرضتها وزارة العدل الأميركية، على 18 بنكاً لتورطهم في أزمة الرهون العقارية.