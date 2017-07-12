بنك بوبيان: 18% نمو محفظة القروض بـ 12 شهراً

أرجع عبد السلام محمد الصالح، نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، الزيادة في الأرباح إلى النمو بمحفظة التمويل 18% للفترة من يونيو 2016 إلى نهاية يونيو 2017.

ووصف الصالح في مقابلة مع "العربية" النمو في منح التمويل بأنه "المصدر الرئيسي في الإيرادات والأرباح، يليها الرسوم ومن ثم إيراد العمليات الاستثمارية في ومعظمها في صكوك جزء منها سيادي، وبنسب مقبولة من ناحية المخاطرة والعائد" مشيراً إلى تدني نسبة القروض المتعثرة لدى البنك إلى 0.6% وتجري تغطيتها بنسبة عالية تبلغ 347%.

وفي سؤال حول تأثير تثبيت أسعار الفائدة في السوق واتجاه البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة والعوائد على الودائع المصرفية، أوضح الصالح التأثير موزع حسب آجال الودائع حيث يبدأ التطبيق على حسابات التوفير و الودائع الجديدة أما الودائع القائمة سيتم التطبيق عليها عند التجديد .

وفي سؤال آخر اذا ما كان ارتفاع فائدة الاصدارات الجديدة من الصكوك والسندات لتغطية العجز في الميزانية التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية قد عوض جزئيا من زيادة فائدة الودائع، قال الصالح " نعم أن الزيادة على عمليات المرابحات والتورق ستعوض جزئيا الارتفاع الذي جرى على العوائد في ودائع العملاء، لافتا إلى أن الزيادة ستطبق على الإصدارات الجديدة من الصكوك والسندات وعمليات التورق".

وكان بنك بوبيان أعلن عن نمو أرباحه بنسبة 16% للنصف الأول 2017 إلى 21.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.

وأرجع البنك السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح نصف السنوية إلى زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة نمو صافي إيرادات التمويل وصافي إيرادات الاستثمار. أما أرباح الربع الثاني فقد نمت بنسبة 14% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي إلى 11.2 مليون دينار.