مجموعة مصرفية مغربية تشتري ثاني أكبر بنك في النيجر

أعلنت المجموعة المصرفية المغربية "البنك الشعبي المركزي" في بيان الثلاثاء شراء 69,5% من رأسمال البنك الدولي لإفريقيا في النيجر، ثاني أكبر مصرف في البلاد.

وقالت المجموعة المغربية في البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "استكمال شراء البنك الدولي لإفريقيا في النيجر ثاني مؤسسة مصرفية في البلاد".

وأضاف البيان أنه بموجب هذه العمليات باتت مجموعة "البنك الشعبي المركزي" عبر فرعها "أتلانتيك بيزنس انترناشيونال" تملك "69,51% من رأسمال البنك الدولي لإفريقيا في النيجر وحقوق التصويت فيه".

وتابع البيان "عملية إعادة الهيكلة هذه تقضي باستحواذ حصة الدولة مرفقة بزيادة رأس المال لتعزيز الأموال الخاصة بالمصرف بشكل كبير".

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في نيامي بحضور وزير المالية النيجري مسعودو حسومي ورئيس مجلس إدارة المجموعة المغربية محمد بن شعبون.

ووعدت المجموعة المغربية "بحماية كل الوظائف والمكتسبات الاجتماعية" للعاملين في البنك النيجري.