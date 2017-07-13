بعد مخاض عسير.. لبنان عضواً في "الأوروبي للإنشاء"

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن لبنان استكمل عضويته في البنك بعد عملية استغرقت عامين تقريبا.

وتقدم لبنان بطلب للحصول على عضوية البنك في يوليو 2015، قائلا إن دعم البنك سيساهم في تعزيز النمو المستدام للبلاد وتقوية اقتصادها.

وغرد المدير العام لوزارة المالية في لبنان آلان بيفاني على تويتر "بعد عامين من المثابرة، لبنان أخيرا عضو في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

من جهته، أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أنه تلقى بريدا إلكترونيا من لبنان يفيد بأن الخطوات الرسمية اكتملت حاليا.

ما يعني أن البنك بمقدوره بدء الإقراض والعمل في البلاد في غضون شهر تقريبا فور حصوله على نسخة مكتوبة من وثائق العضوية وموافقة الحكومات المساهمة فيه على الخطوة القادمة.

ويتمثل هدف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والذي تم تأسيسه في عام 1991 بعد انهيار الشيوعية في شرق أوروبا، في دعم اقتصادات السوق وتطوير القطاع الخاص.

ووسع البنك نطاق نشاطه ليشمل جنوب وشرق البحر المتوسط في 2011. وبدأ البنك أولا بالاستثمار في مصر والأردن والمغرب وتونس، ونفذ عددا من المشروعات في الأردن وتركيا ركزت على أزمة المهاجرين.