ما هي التوقعات لنتائج البنوك السعودية للربع الثاني؟

قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، تركي فدعق، في مقابلة مع "العربية"، إن اتجاه البنوك السعودية الكبرى إلى مضاعفة توزيعات النصف الأول تهدف المصارف من خلاله إلى زيادة جاذبية الأسهم بالنسبة للمستثمرين وسط البيئة التشغيلية الصعبة التي شهدتها المصارف بالنصف الأول مع تراجع نمو القروض والودائع.

وتأتي تصريحات فدعق بعدما أوصى مصرف "الراجحي" بمضاعفة توزيعات النصف الأول لـ1.5 ريال للسهم. يذكر أن البنك الفرنسي ضاعف توزيعاته أيضا للنصف الأول من العام.

وفي انتظار نتائج البنوك السعودية للربع الثاني بعد أن أعلنت عن توزيعات سخية، توقع فدعق أن تأتي نتائج بنك الاستثمار الأفضل أداء بين البنوك للربع الثاني من حيث معدل نمو الأرباح.

أمّا المصرف الأسوأ أداءً، فبحسب التوقعات سيكون البنك الأول حيث من المتوقع أن تنخفض أرباحه ما بين 30 و50% بالنصف الأول من العام مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وإذا أخذنا مؤشر نمو الودائع والقروض، فسيأتي مصرف الراجحي في الطليعة على صعيد النتائج، فعلى الرغم من التوقعات بتراجع نمو حجم الودائع والقروض المجمعة إلا أنه سيحافظ على وضعه في السوق مقارنة ببقية المصارف.

مصرف الراجحي

وكانت "البلاد المالية" توقعت أن ترتفع أرباح "مصرف الراجحي" خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 7%، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لتبلغ 2.2 مليار ريال.

مصرف الجزيرة

أما التوقعات حول نتائج مصرف الجزيرة فتطغى عليها النظرة الإيجابية، حيث من المتوقع ارتفاع أرباح المصرف بنسبة 11% لـ197 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

مصرف الإنماء

وتتوقع "البلاد المالية" ارتفاع أرباح مصرف الإنماء بالربع الثاني بنسبة 7% إلى 437 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.