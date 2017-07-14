عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

تراجع أرباح سيتي غروب 3% مع زيادة النفقات

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلن سيتي غروب عن تراجع نسبته 3.2% في الأرباح الفصلية مع ارتفاع النفقات وانخفاض إيرادات التداول عن المستويات التي عززها قبل عام تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال رابع أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، اليوم الجمعة، إن صافي الربح انخفض إلى 3.87 مليار دولار في الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع أربعة مليارات دولار قبل سنة، وفقا لما نقلتة رويترز.

لكن ربحية السهم زادت إلى 1.28 دولار من 1.24 دولار مع تراجع عدد الأسهم القائمة بفعل عمليات إعادة شراء.

وبحسب تومسون رويترز آي بي إي اس، توقع المحللون في المتوسط ربحا قدره 1.21 دولار للسهم.

كلمات دالّة

#بنوك, #سيتي جروب, #أسواق مال, #اقتصاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر