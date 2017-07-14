تراجع أرباح سيتي غروب 3% مع زيادة النفقات

أعلن سيتي غروب عن تراجع نسبته 3.2% في الأرباح الفصلية مع ارتفاع النفقات وانخفاض إيرادات التداول عن المستويات التي عززها قبل عام تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال رابع أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، اليوم الجمعة، إن صافي الربح انخفض إلى 3.87 مليار دولار في الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع أربعة مليارات دولار قبل سنة، وفقا لما نقلتة رويترز.

لكن ربحية السهم زادت إلى 1.28 دولار من 1.24 دولار مع تراجع عدد الأسهم القائمة بفعل عمليات إعادة شراء.

وبحسب تومسون رويترز آي بي إي اس، توقع المحللون في المتوسط ربحا قدره 1.21 دولار للسهم.